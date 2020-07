Neuer Spielplatz : Jetzt kann offiziell gespielt werden

Info

Lage Das Neubaugebiet neben dem Sportplatz am Kollenberg ist über die Jahnstraße zu erreichen und liegt an der Friesenstraße. Die Stichstraße, die in das Wohngebiet hinein führt ist nach dem Radevormwalder Sportler Heinz Rosendahl benannt worden und nimmt damit den sportlichen Bezug der Wohnlage und den der Stadt Radevormwald auf. Der Spielplatz liegt am Anfang des Gebietes, das mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut wurde. In dem Neubaugebiet wohnen fast ausschließlich Familien mit Kindern. Der öffentliche Spielplatz ist frei zugänglich.