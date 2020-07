Politik in Radevormwald : Ursula Mahler (SPD) tritt wieder für den Kreistag an

Ursula Mahler (SPD) tritt wieder für den Kreistag an

Politik in Radevormwald

Radevormwald Seit 35 Jahren ist die Radevormwalderin Mitglied des Kreistages. Die stellvertretende Landrätin tritt nun erneut an. Auf der Reserveliste der SPD Oberberg hat sie den zweiten Platz. Eins ihrer Ziele: Das „Wir-Gefühl“ im Kreis stärken.

Manche Einwohner von Radevormwald haben möglicherweise gestutzt, als die SPD in Radevormwald vor einigen Tagen ihre Kandidatinnen für den Kreistag bei den kommenden Wahlen am 13. September vorstellte. Es sind Petra Pfeiffer und Nahed Stark. Doch was ist mit Ursula Mahler, der SPD-Politikerin aus Radevormwald und stellvertretender Landrätin? Zieht sie sich etwa aus der Politik zurück?