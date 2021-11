Advent in den Wupperorten : Wupper-Adventsmarkt fällt doch wieder aus

2019 fand der Adventsmarkt an der Wupper in Vogelsmühle statt – hier mit dem Posaunenchor aus Remlingrade. 2021 muss er erneut ausfallen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wupperorte Die Corona-Pandemie sorgt derzeit wieder für Rekordzahlen bei den Infizierten. Deshalb mussten die Verantwortlichen an der Wupper reagieren.

Es hätte so schön sein können: In diesem Jahr sollte der 20. Adventsmarkt an der Wupper am ersten Adventswochenende stattfinden. Doch daraus wird nun doch nichts. „Wir, die Veranstalter, haben uns für den Schutz der Bevölkerung entschieden Daher ist der geplante Adventsmarkt an der Wupper abgesagt“, teilte die Sprecherin des Orga-Teams, Barbara Nahrgang, am Mittwochabend mit. Aufgrund der stetig steigenden Coronazahlen und der Entwicklung bei den Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsbedingungen sei man zu diesem Entschluss gekommen.