Lesetipps in Wermelskirchen : Große Buchausstellung zum Advent

Stöbern zwischen Büchern und literarischen Adventskalendern: Franziska Gerding mit Enkel Jonathan und Büchereileiterin Katharina Gerding (l.). Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Buchtipps für Kinder und Erwachsene präsentierte die Katholische öffentliche Bücherei St. Michael bei ihrer Ausstellung. Für den ein oder anderen Besucher bot diese auch Anregungen für Geschenkideen.

Von Theresa Demski

Franziska Gerding und Enkel Jonathan stöbern zwischen den Vorlesekalendern für die Adventszeit. Krimis und Heiteres stehen für die dunklen Abende im Advent zur Auswahl. Die beiden nehmen die verschiedenen Ausgaben unter die Lupe, dann notieren sie die Bestellnummern und geben den Zettel am Ausgang ab. In zwei Wochen können sie die Bücher und den Vorlese-Adventskalender in der Katholischen öffentlichen Bücherei im Pfarrzentrum St. Michael abholen und dann ganz offiziell den literarischen Advent einläuten.

„Wir haben lange überlegt, ob wir trotz Corona zur Buchausstellung einladen sollen“, sagt Büchereileiterin Katharina Gerding, die gerade die Bestellzettel sortiert. Am Ende sei die Entscheidung aber für die Ausstellung gefallen – unter entsprechenden Schutzmaßnahmen und mit Einbahnstraßensystem. Schließlich sei die jährliche Buchausstellung für die Bücherei auch eine wichtige Möglichkeit, um neue Medien anschaffen zu können. Denn für jede Bestellung schreibt der Verlag der kleinen Bücherei einen bestimmten Wert gut, für den dann neue Medien erworben werden dürfen. „Wir freuen uns also doppelt, wenn die Menschen bei uns während der Ausstellung Bücher bestellen“, sagt Katharina Gerding. Schließlich gebe es eine lange Wunschliste mit Titeln für Kinder und Erwachsene, die die Bücherei in den nächsten Wochen und Monaten anschaffen wolle, um so immer aktuell bleiben zu können. Gerade erst hat die Bücherei ihr Repertoire um 100 Figuren für die Tonie-Box erweitert – dank eines Förderprogramms des Landes. Kunden können die kleinen Figuren mit Hörspielen und bei Bedarf auch eine Box in der Bücherei ausleihen. Außerdem wurden Hörspiele auf pfiffigen USB-Sticks angeschafft. „Die können prima im Auto gehört werden“, sagt Katharina Gerding.