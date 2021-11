Brauchtum Rheurdt : Lichterglanz in der Vorweihnachtszeit

So geht Nachbarschaft: In einer tollen Gemeinschaftsaktion bastelten die Anwohner der Moränenstraße über 60 Laternen um die Straße zu schmücken. Foto: Mölders

Rheurdt Die Nachbarschaft der Moränenstraße sorgte bereits mit einer Aktion zu St. Martin für strahlende Kinderaugen. Weitere Aktionen im Advent sind bereits in Planung.

Endlich wieder St. Martin – das war das Stichwort für die Nachbarschaft der Moränenstraße. Schnell war klar: Nachdem im letzten Jahr wegen der Pandemie kein Martinsfest stattfinden konnte, sollte in diesem Jahr die Moränenstraße in einem besonderen Lichterglanz erstrahlen, wenn der Martinszug durch die Straße ziehen würde.

Also traf man sich voller Vorfreude an mehreren Abenden in geselliger Runde, gut versorgt mit Getränken und Knabbereien, zum fröhlichen Laternenbasteln. Jeder ließ seine kreativen Ideen einfließen und so entstanden mit sehr viel Spaß und Freude über 60 schöne leuchtende Laternen.