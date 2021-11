Freizeit in Schwalmtal : Erster „Adventszauber“ in Lüttelforst geplant

Am Samstag, 27. November, soll in Lüttelforst an St. Jakobus der Tannenbaum aufgestellt werden; zudem ist ein Kreativmarkt geplant. Foto: Franz-Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Schwalmtal In Lüttelforst soll die Tradition des Adventsmarktes mit einem neuen Konzept fortgeführt werden. 16 Kreative aus dem Dorf wollen einen Adventsmarkt mit Programm bestreiten. Warum Corona für Probleme sorgt.

In Schwalmtal-Lüttelforst soll am Samstag, 27. November, eine neue Veranstaltung stattfinden: der erste Adventszauber. Die Initiative dazu geht vom Verein „Förderverein Kultur und Natur Lüttelforst“ aus, der dafür mit den anderen örtlichen Vereinen zusammenarbeitet. „Wir wollen an die Tradition des Adventsbasars, der jahrzehntelang die Adventszeit in Lüttelforst einleitete und nicht mehr stattfinden wird, anknüpfen und mit neuem Konzept fortführen“, kündigt Hermann-Josef Bonsels vom Förderverein an.