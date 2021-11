Arbeitsagentur mit leicht positiven Aussichten für Oberberg : Ausbildungsmarkt erholt sich langsam

Info

IHK Die Ausbildungsstellenvermittlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln unterstützt Betriebe und Jugendliche auch weiterhin bei der Suche nach Ausbildungsplätzen, Auszubildenden und bei der Bewerbung.

Kontakt Der Kontakt ist über WhatsApp, Tel. 0173 5487517, per Tel. 0221 16406650 oder per E-Mail an ausbildungsvermittlung@koeln.ihk.de möglich.

Arbeitsagentur Kontakt für Jugendliche oder Eltern per E-Mail an berufsberatung.153@arbeitsagentur.de, Kontakt für Arbeitgeber per Tel. unter 02261 304104.