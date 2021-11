Demnächst im Schlachtgarten Krefeld : Tropische Winternacht im Advent

Yeison Landero ist in Kolumbien ein Star der Cumbia Foto: VA

Krefeld Die Initiative Folklorefest, Schlachthof und Cosmo Club feiern am 4. Dezember die Cumbia mit Yeison Landero. Musikalisch wird die Nacht tropisch. Für die Adventsstimmung gibt es nicht nur Glühwein.

(ped) Die Tage werden kürzer und kälter „und wir brauchen alle schon wieder Sonne“, sagt Jordi Preußer von der Initiative Folklorefest. Seine Lösung: „Daher steigt in der Adventszeit im Schlachthof Krefeld ein tropisches Winterevent. Bei einem Konzert mit Musik aus Südamerika und dem Cosmo Club.“

Los geht es am 4. Dezember ab 20 Uhr auf der Außenbühne im Schlachtgarten, Dießemer Straße. „Das wird ein heißer Abend mit dem wahren Heredero - Erben -- des Cumbia: Yeison Landero und seiner Band“, sagt Preußer.

Yeison ist der Enkel des legendären Andres Landero aus Kolumbien , dem König des Cumbia - einer Stilrichtung der südamerikanischen Samba. Vom Großvater hat der Kolumbianer nicht nur die Liebe zur Cumbia und zum Akkordeon geerbt, sondern auch das Talent und den Antrieb, seine Lieder originalgetreu zu spielen. Mit seiner Gruppe will er die Cumbia auf die Bühnen im In- und Ausland bringen: Seine Tourneen führten ihn durch ganz Südamerika, USA , Afrika und Europa. Fans feiern ihn für seinen einzigartigen „Sabanero“-Sound.

Im vergangenen Jahr war er nominiert für den Grammy in der Kategorie „Cumbiavallenata“ für seine Mitarbeit an dem Song „Llora mi acordeon“ der Musikgruppe „Los Cumbia Stars“ aus Medellin in Kolumbien.