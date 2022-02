Feiern in Radevormwald : Stadt plant ein großes Festwochenende

Dieses Foto vom Weinfest in Radevormwald entstand im Jahr 2017. Nun soll wieder eine Veranstaltung rund um den beliebten Rebensaft auf dem Markt starten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Gleich mehrere Anlässe sollen am Wochenende des 24. bis 26. Juni gefeiert werden. Neben einem Weinfest auf dem Markt steht auch das Jubiläum des Rokoko-Gartenhauses an. Auch Besucher aus Châteaubriant werden erwartet.

Die Menschen in Radevormwald können sich wieder auf eine große Feier freuen. Die Stadtverwaltung kündigt nun an, dass im Sommer, nämlich am Wochenende des 24. bis 26. Juni, gleich mehrere Feste in einem Bereich vom Markplatz bis zum Parc de Châteaubriant stattfinden sollen. Den Rahmen bildet von Freitag bis Sonntag ein „Weinfest“.

Winzer und Händler aus mehreren Weinbaugebieten werden ihre „guten Tropfen“ an Ständen auf dem Marktplatz anbieten. Geplant ist, diese drei Tage mit einem Rahmenprogramm zu verbinden. Dabei könnte wie beim Lichterfest im November die Empore zur Freilichtbühne werden. Wer Interesse an einem Auftritt hat, kann sich per E-Mail melden: marie.steinhauer@radevormwald.de.

Das Gartenhaus im Parc de Châteaubriant ist das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt. In diesem Jahr feiert der Rokoko-Pavillon seinen 250. Geburtstag. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Info Wiederbelebung der Städtepartnerschaft Internationale Freundschaft Die Städtepartnerschaft zwischen Châteaubriant und Radevormwald konnte wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren nicht mehr so intensiv gepflegt werden wie beide Seiten es wünschten. Auch der 40-jährige Jahrestag der Unterzeichnung der Stadtfreundschaft konnte nicht wirklich gefeiert werden. Zuletzt gab es von beiden Seiten wieder deutliche Anstrengungen, die Kontakte erneut zu beleben, die nicht zuletzt durch den Tod der sehr aktiven Initiatorin Monique Bigot gelitten hatten.

Zu Gast sein wird an diesem Wochenende eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Châteaubriant. Diese wird am Freitag auf dem Weinfest und dem Feierabendmarkt begrüßt. Gefeiert werden 41 Jahre Städtepartnerschaft mit den bretonischen Freunden. Für Samstag ist um 11 Uhr eine Feierstunde im Bürgerhaus geplant.

Der Sonntag steht im Zeichen eines weiteren Jubiläums: 250 Jahre Rokoko-Gartenhaus. Geplant werden Aktionen rund um das kleine Haus an der Telegrafenstraße. Ein Band soll den Weg zwischen Marktplatz und Telegrafenstraße „pflastern“ und zu den beiden Veranstaltungsorten führen. Der kleine Park soll sich in einen Picknick-Platz mit Musik und Platz zum Verweilen verwandeln.

Wie vor einigen Jahren könnte zum Beispiel der Parkstreifen von Vereinen genutzt werden, um sich zu präsentieren und die Gäste zu verköstigen. Auch dafür können sich Interessenten melden. Das Weinfest war in den vergangenen beiden Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. „Wir haben beschlossen, einen Neustart in Angriff zu nehmen“, sagt Bürgermeister Johannes Mans.

Über die Wirtschaftsförderung sind inzwischen die bekannten Winzer angeschrieben worden. Sie sollen in den kommenden Tagen bekunden, ob sie den Weg nach Radevormwald finden wollen. Zu den guten Tropfen sollen auch wieder andere Spezialitäten angeboten werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Ich sehe in der Verbindung der drei Aktionen eine gute Chance, für einen Besuch der Stadt und Innenstadt zu werben“, sagt Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer.

Eingebunden in die Aktionen des Festwochenendes sind derzeit schon der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins und das Partnerschaftskomitee. Die Einladung an die Franzosen ist ausgesprochen worden. Jetzt wartet Katja Oelschläger, die im Rathaus für Fragen der Städtepartnerschaft zuständig ist, auf die Anzahl der Personen, die sich nach Radevormwald aufmachen werden.