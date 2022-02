Zusätzliche Angebote für Radevormwalder : Sportanlagen in den Ferien geöffnet

Blick auf die Sportanlage auf der Brede. Auch in den kommenden Ferien sollen die Plätze in Radevormwald genutzt werden. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Wie im vergangenen Jahr sollen Hallen und Plätze zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung möchte den Sportvereinen mit dieser Öffnung die Möglichkeit eröffnen, Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen zusätzliche Bewegungsangebote zu unterbreiten.

(s-g) Die Stadtverwaltung in Radevormwald hat beschlossen, die Sporthallen und Sportplätze auch in den Osterferien vom 11. bis zum 22. April und in den Sommerferien vom 27. Juni bis zum 9. August für den Vereinssport zu öffnen. Das teilt die Verwaltung nun in einer Pressemitteilung mit. Eine Öffnung dieser städtischen Häuser gab es bereits auch im vergangenen Jahr. Die Abteilung für Gebäudemanagement und das Schulamt bereiten dies vor.