Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald : Ab 2. März: Fastenaktion mit Online-Treffen

Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald

Bei Pfarrerin Manuela Melzer können sich Interessierte melden, die an der Aktion „Sieben-Woche-ohne“ teilnehmen möchten. Foto: Moll (Archiv) Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Aschermittwoch fällt in diesem Jahr auf den 2. März, traditionell ist dieser Tag der Beginn der Fastenzeit. In dieser Zeitspanne üben gläubige Christen, aber nicht nur sie allein, auf bestimmte Dinge Verzicht. Begleitend veranstaltet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde eine Fastenaktion.

(s-g) Pfarrerin Manuela Melzer von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Radevormwald lädt herzlich ein zur Fastenaktion „Sieben-Wochen-ohne“. Beginn ist am Aschermittwoch, der Abschluss dann am Ostersonntag, 17. April. Die Aktion steht in diesem Jahr unter der Überschrift: „Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand.“