Diskussionsrunde in Radevormwald : Digitales Gespräch über Pflege und Gesundheit

Radevormwald In einer digitalen Diskussionsrunde wird sich Sven Wolf, SPD-Landtagsabgeordneter, mit verschiedenen Gästen über die Situation in Oberberg für Patienten und aus dem Blick der Ärzte und Pfleger austauschen.

„Unser Gesundheitssystem bietet nicht die besten Bedingungen: Das Personal ist überlastet und unterbezahlt, Patientinnen und Patienten sind ‚Fallpauschalen‘“, erklärt Wolf zu der Brisanz des Themas. „Längst hat die Pandemie die Missstände in unserem Gesundheitswesen aus dem Schatten ins Rampenlicht gerückt. Eine umfassende Diskussion darüber, was uns Gesundheit und Pflege wert sind, ist längst überfällig.“

Beim Haus- oder Facharzt seien inzwischen lange Wartezeiten gang und gäbe. Als Neupatient sei es in einigen Bereichen schon fast unmöglich, bei den niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzten angenommen zu werden. „Nicht weniger angespannt ist die Situation in der Pflege. Hier machen zusätzlich zur enormen Arbeitsbelastung mitten in der Pandemie Gerüchte von Krankenhausschließungen die Runde, was viele zurecht verunsichert. Über diese und andere Probleme möchten wir ins Gespräch kommen“, so Sven Wolf.