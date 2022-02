Karneval im Kreis Viersen : Keine „Brauchtumszonen“ geplant

Kreis Viersen Der Aufwand stehe in keinem Verhältnis zum möglichen Effekt, heißt es aus Willich. Tönisvorst hat keine Partymeile, in Kempen gibt es wenig Hoffnung auf ein Altweibertreiben.

Nach der Absage des Kinderkarnevals in Vinkrath habe die Gemeinde Grefrath keine Erkenntnisse über karnevalsbedingte Zusammentreffen größerer Menschenmengen an bestimmten Orten im öffentlichen Raum, teilte die Gemeinde Grefrath auf Anfrage mit. Die Ausweisung „gesicherter Brauchtumszonen“ komme derzeit nicht in Betracht. Auch in Tönisvorst gebe es dazu aktuell keine Überlegungen, sagt Philipp Sieben vom Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Soziales, „wir haben keine Partymeile.“ Der Aufwand für solche Zonen mit Kontrollen stehe angesichts der Struktur der Stadt mit vier Ortsteilen und ohne karnevalistische „Hotspots“ in „keinem sinnvollen Verhältnis zu einem möglichen Effekt“, so die Einschätzung der Stadt Willich, die aktuell ebenfalls keine Brauchtumszonen plant. Die Stadt Kempen will Überlegungen dazu davon abhängig machen, ob Karnevalsvereine etwas planen. Doch das, sagt Heinz Börsch, Präsident des Kempener Karnevals-Vereins (KKV), sei derzeit nicht vorgesehen: Im Dezember sagten die Kempener Narren alle Veranstaltungen ab, „und ich kann mir nicht vorstellen, da jetzt innerhalb von 14 Tagen ein Altweibertreiben auf dem Buttermarkt zu planen.“