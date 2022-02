Verwaltung in Radevormwald : Bürgerverein zeigt sich über Aussagen zur Wupperaue „befremdet“

Radevormwald Die Aussagen der Verwaltung zur abgesagten Aufwertung der Wupperaue will der Verein so nicht stehenlassen. Beispielsweise sei der Weg entlang des Flusses durchaus kein „Trampelpfad“.

Armin Barg, Sprecher des Bürgervereins, wirft dem Amtsleiter „eine gewisse Ferne von der Realität“ vor. So hatte Klein von einem „Trampelpfad“ gesprochen und erklärt, der Landesbetrieb Straßenbau habe sich gegen eine Querung auf der L 414 ausgesprochen. Das sei richtig, bestätigt Barg, und im Ansatz stimme auch, dass „der Eingang zur Wupperaue auf einem ganz kurzen Stück nicht so befestigt ist, wie wir uns das gewünscht hätten“. Doch von einem Trampelpfad könne keine Rede sein: Der Weg sei parallel zur Wupper ausgekoffert worden, mit einem soliden Untergrund (250 Tonnen Schotter) und eine belastbaren Deckschicht. „Dieser Weg wird tagtäglich Eltern mit Kinderwagen, Radfahrer oder Menschen mit Handicap genutzt.“

Auch das Zitat des Amtsleiters „Für die Menschen in den Wupperorten ändert sich nichts. Der Bürgerverein für die Ortschaften kann natürlich die Wupperaue auch weiterhin nutzen“, irritiert die Vereinsmitglieder. Der Bürgerverein habe die Wupperaue und die gegenüberliegende Felsenlandschaft mit eigenen Kräften, mit „toller Unterstützung“ des städtischen Bauhofs, der freiwilligen Feuerwehr, vielen freiwilligen Helfern und wohlwollender Sponsoren in einen kleinen, aber feinen Park verwandelt. Die Stadtverwaltung Radevormwald sei so gut wie nicht involviert gewesen, habe lediglich die schriftliche Bestätigung des Vereins, gewollt, dass dieser die Wupperaue auf Dauer pflege. „Das Ganze hat der Verein nicht für sich selbst und seine Mitglieder geleistet, sondern für alle Bürger der Wupperorte, der Stadt Radevormwald und alle Gäste, die sich in der Wupperaue mittlerweile gerne aufhalten“, resümiert Barg.