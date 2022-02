Gegen die Einsamkeit in Radevormwald : Fensterkonzerte für Jung und Alt

Trotz der kalten Temperaturen sangen die Damen des Chors für Senioren und Jugendliche. Foto: Chor Melodienreigen

Radevormwald Der Chor „Melodienreigen“ machte am Wochenende vielen Menschen eine Freude. Dort trafen sich die Sängerinnen und ihre Dirigentin Karin Hilger vor dem Seniorenzentrum Thiele und dem Haus Bergerhof. Sie gaben den Bewohnern Konzerte und sorgten für tolle Stimmung.

(s-g) Der Frauenchor „Melodienreigen“ aus Radevormwald hat gegen die Einsamkeit in Wohneinrichtungen nun ein Zeichen mit einem „Fensterkonzert“ gesetzt. Zu dieser Aktion sind Chöre und Musikgruppen aufgerufen vor Wohneinrichtungen zu singen oder zu musizieren, um den Bewohnern in Wohneinrichtungen zu Corona-Zeiten Freude zu machen. Gleichzeitig profitieren Chöre, die in der Zeit der Pandemie durch Mitglieder-Schwund und finanzielle Ausfälle durch abgesagte Veranstaltungen gelitten haben, von diesen hierfür freigegebenen Mitteln.

Der Chor „Melodienreigen“, der unter Einhaltung der Corona-Hygiene-Konzepte regelmäßig, zur Zeit in der KGS Lindenbaum, probt, hat sich an dieser Aktion beteiligt. Am vergangenen Samstag trafen sich die Sängerinnen und ihre Dirigentin Karin Hilger zunächst im Seniorenzentrum Thiele GmbH am Siedlungsweg in Dahlerau. Auf einer Außenterrasse stellte sich der Chor auf und sang 30 Minuten lang einige flotte, den Bewohnern zum größten Teil bekannte Lieder. Bei geöffneten Fenstern und Balkontüren sangen und klatschten die Zuhörer begeistert mit. Aber auch den Chorsängerinnen, die der Kälte trotzten, hatten großen Spaß an diesem Auftritt. Als Dankeschön wurden den Sängerinnen Kaffee, Tee und Plätzchen gereicht.