Ehrenamt in Radevormwald : Neuer Standortlotse in Radevormwald

Dirk Gerhard ist neu im Team bei der Ehrenamtsinitiative Weitblick. Zusammen mit Horst Kirschsieper fungiert er als Standortlotse. Foto: obk

Radevormwald Die Ehrenamtsinitiative Weitblick hat jetzt einen zweiten Standortlotsen. Horst Kirschsieper bekommt Unterstützung von Dirk Gerhard.

Dirk Gerhard gehört nun zum Team der Ehrenamtsinitiative Weitblick in Radevormwald. Bisher war Horst Kischsieper alleine als Standortlotse in der Stadt auf der Höhe tätig, seit einigen Monaten bekommt er aber Unterstützung.

Dass es nun zwei Standortlotsen in der Stadt gibt, bedeutet für die Ehrenamtsinitiative des Oberbergischen Kreises eine Verbesserung, denn zu zweit können Horst Kirschsieper und Dirk Gerhard noch mehr Menschen helfen.

Info Jeden Freitag ist Sprechstunde Kontakt Die Sprechstunde der Ehrenamtsinitiative Weitblick in Radevormwald findet jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr im Büro der Diakonie am Schlossmacher Platz statt. In diesem Zeitraum ist mindestens ein Standortlotse vor Ort. Horst Kirschsieper und Dirk Gerhard sind unter Tel. 01590 3899145 oder der E-Mail Adresse radevormwald@weitblick-obk.de zu erreichen. Weitere Informationen über das Projekt auf www.obk.de/weitblick

Zum Ehrenamt hat der 60-jährige Radevormwalder mit seinem Eintritt in den Ruhestand gefunden. Nach 42 Jahren bei der Deutschen Post AG ist Dirk Gerhard in den vorgezogenen Ruhestand gegangen. „Das Programm für den Vorruhestand sieht vor, dass man sich ehrenamtlich engagiert und mindestens 1000 Stunden leistet. Daraufhin bin ich mit Horst Kirschsieper ins Gespräch gekommen, weil ich die Ehrenamtsinitiative Weitblick aus der Zeitung kannte“, erläutert Dirk Gerhard.

Weil in der Corona-Pandemie zahlreiche Angebote von Weitblick ausfallen mussten, konnte der neue Ehrenamtler seine erforderlichen Stunden allerdings nicht zeitnah in Radevormwald leisten, sondern half zunächst im Impfzentrum in Mettmann aus. „Nach sieben Monaten wurde das Impfzentrum heruntergefahren. Ich wollte mich aber weiter ehrenamtlich engagieren.“

Dirk Gerhard hat den Kontakt zu Horst Kirschsieper wieder aufgenommen und ist dann Standortlotse geworden. Nach einer Weiterbildung in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Oberbergischen Kreises führte er als Digital Scout im November 2021 zwei Fortbildungen mit den Flüchtlingshelfern in Radevormwald durch. Zusammen mit einer weiteren Ehrenamtlerin von der Flüchtlingshilfe war dieses Angebot ein Erfolg. Ziel der Fortbildung war der Umgang mit den neuen Medien, Smartphone und Laptop, insbesondere mit Videokonferenzen.

„Ich freue mich als Standortlotse der Ehrenamtsinitiative Weitblick in Radevormwald jetzt weitere dieser digitalen Projekte in Angriff zu nehmen. Gerade in der Pandemie ist es wichtig, Menschen fit zu machen, damit sie die Mittel der modernen Kommunikation nutzen können“, betont Gerhard.

Horst Kirschsieper ist seit über sechs Jahren als Standortlotse aktiv. Die Initiative des Oberbergischen Kreises hilft vor Ort, das Ehrenamt zu fördern und geflüchteten Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen. Zentrale Aufgabe der Standortlotsen ist es, Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, an die richtigen Vereine und Projekte zu vermitteln. Zu Weitblick können Männer und Frauen Kontakt aufnehmen, die ihren Weg ins Ehrenamt finden wollen. Ein wichtiges Projekt von Weitblick ist der Sozialführerschein, den in Radevormwald bereits viele Jugendliche absolviert haben. Der Sozialführerschein gibt Schülern die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und das Lebensumfeld anderer Menschen in einem kurzen Zeitraum kennenzulernen. Für die Schüler ist der Sozialführerschein außerdem ein erster Schritt, ein neues Berufsfeld kennenzulernen und eine Qualifikation für spätere Bewerbungen zu erhalten. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Durchführung des Projekts ausgesetzt werden. „Sobald es wieder möglich ist, wollen wir wieder mit dem Sozialführerschein beginnen. Er ist für Schüler und das Ehrenamt wichtig“, sagt Horst Kirschsieper.