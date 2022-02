Zum Zons-Geburtstag : Neue Bänke am Schweinebrunnen

Neue Bänke am Schweinebrunnen

Zons Die Zollfeste wird im kommenden Jahr 650 Jahre alt. Vorab wurden neue Sitzgelegenheiten aufgestellt. Die Festplanungen laufen auch schon an.

(NGZ) Moderne und pflegeleichte Bänke am Schweinebrunnen dürfen als Vorboten des großen Jubiläums gedeutet werden, dass Zons im kommenden Jahr begehen wird. 2023 jährt sich die Gründung der mittelalterlichen Festungsstadt zum 650. Mal. Vorab schon beschenkten Zonser Vereine ihre Nachbarn und Gäste mit neuen Sitzgelegenheiten.

Dank der Engagements der Kultur- und Heimatfreunde Stadt Zons, des Heimat- und Verkehrsvereins der Stadt Zons, der Zonser Garnison, der St. Hubertus-Schützengesellschaft und der KG Rot-Weiss Feste Zons bietet sich vor dem Schweinebrunnen und auf dem gegenüberliegenden Wall nun ein einheitliches Bild mit bequemem Stadtmobiliar aus Stahl. Auch auf dem Platz am neuen Archiv konnten im vergangenen Jahr mit Hilfe eines lokalen Gastronomen neue Bänke aufgestellt werden. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch örtliche Akteure in unserem gemeinsamen Interesse, Zons als Wohn- und Ausflugsort attraktiv zu gestalten“, sagt SWD-Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt.

Tiere in Dormagen

Tiere in Dormagen : Neue Weideflächen für den Eselpark Zons

Auf das Mittun von Vereinen, Ehrenamtlern und Einrichtungen setzt die SWD auch im Hinblick auf ein vielfältiges Programm im Jubiläumsjahr. Unter anderem ist für August 2023 ein Festwochenende geplant. „Jeder Zonser, der sich einbringen möchte, ist eingeladen, mitzumachen“, sagt Franziska Gräfe, bei der SWD in der Jubiläumsplanung aktiv. Wer Interesse hat, kann sich per Email an franziska.graefe@swd-dormagen.de melden.