Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn : Bürgerinitiative plant weitere Aktionen

Neukirchen-Vluyn Die Mitglieder von „Mitgestalten NV“ suchen das Gespräch mit den Bürgern und helfen beim Verfassen der Einsprüche. In den kommenden Wochen stehen sie dazu an verschiedenen Orten im Stadtgebiet.

Besonders freuen sich die ehrenamtlich Aktiven über die Unterstützung durch die vielen Vereine vor Ort, wie zum Beispiel von Mitgliedern des BUND, den Fridays For Future, den Parents For Future, den beiden Heimat- und Verkehrsvereinen, der Tuwas-Genossenschaft sowie der Mittelstandsvereinigung der CDU. Auch aus der Politik sowie von etliche Gewerbetreibenden, wie etwa Edeka Raber, gebe es Unterstützung im Kampf gegen den geplanten Kiesabbau. Die Mitglieder der Bürgerinitiative stehen in den nächsten Wochen an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet für ein persönliches Gespräch bereit und helfen gerne bei der Formulierung der Einsprüche. So sind Mitglieder von Mitgestalten-NV immer samstags von zehn und zwölf Uhr am Edeka-Markt in Vluyn (Niederrheinallee) anzutreffen. Am 26. Februar und 12. März stehen sie am Obsthandel Bloemersheim (Niederrheinallee), am 5. März an der Biobäckerei Schoemaker (Weseler Straße) und am 19. März bei Edeka Neukirchen, Mozartstraße. Außerdem werden sie mit einem Stand am Nachhaltigkeitstag am 19. März in Moers teilnehmen sowie am 9. April beim Naturmarkt in Schaephuysen. Weiterhin kann man sich sonntags in der Zeit von 15 bis 16 Uhr auf dem Hof der Familie Nolte informieren. Weitere Termine seien in Planung, heißt es in der Mitteilung.