Theaterstück „Ewig jung“ in Radevormwald : Wenn die Rentner richtig aufdrehen

Man ist bekanntlich so alt, wie man sich fühlt. Und die Senioren im Stück „Ewig jung“ fühlen sich wie in alten, wilden Zeiten. Foto: Benjamin Schardt

Radevormwald Gute Nachricht für die Theaterfreunde in Radevormwald: Die Aufführung des Song-Dramas „Ewig jung“ am Mittwoch im Bürgerhaus findet statt wie geplant. Das Ensemble des Rheinischen Landestheaters Neuss präsentiert ein Stück von Erik Gedeon mit Live-Musik, das bereits auf vielen Bühnen in Deutschland gefeiert wurde.

(s-g) Die Aufführung des Song-Dramas „Ewig jung“ im Bürgerhaus am kommenden Mittwoch, 16. Februar, um 19.30 Uhr kann wie geplant über die Bühne gehen. Der Kulturkreis Radevormwald bekräftigt, dass nach der aktuellen Corona-Schutzordnung für die Aufführung Sicherheit herrscht.

Das Ensemble des Rheinischen Landestheaters Neuss präsentiert ein Stück von Erik Gedeon mit Live-Musik, das bereits auf vielen Bühnen in Deutschland gefeiert wurde. Die Grundidee: Wie sähen wohl die Theaterschauspieler in 40 Jahren aus? Die Antwort: Da trifft man sich in der Altenheimgruppe zum christlichen Gesangsnachmittag. Doch kaum werden die Senioren einen Moment allein gelassen, da lassen sie besonders in musikalischer Hinsicht die Sternstunden vergangener Bühnenzeiten wieder aufleben. Denn sie sind im Herzen „ewig jung“ und spielen und singen, bis der Arzt kommt.

Da haben schließlich auch die miesepetrigen Betreuerinnen des Seniorennachmittages keine Chance, wenn die dollen Ollen mit fetzigen Nummern wie „Forever young“, „I will survive“ und „Born to be wild“ zeigen, was noch alles in ihnen steckt.

Der Einlass am Mittwoch ist ab 19 Uhr, ab etwa 19.10 Uhr gibt es eine Einführung im Saal des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz. Das Theaterstück wird ohne Pause aufgeführt und dauert etwa 85 Minuten. Zuschauer werden gebeten, die Hygiene-Regeln einzuhalten, das heißt unter anderem, eine Mund-Nasen-Maske bis zum Sitzplatz zu tragen.

Karten für diese Aufführung sind in der Stadtbücherei Radevormwald, über die Telefonnummer 02195 932177 erhältlich; ein Verkauf über die Abendkasse ist nicht möglich.