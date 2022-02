Anmeldezahlen für Radevormwald : Viele i-Dötzchen im nächsten Schuljahr

Info

Neubauten In der Sitzung am Dienstag wird es auch eine Information der Verwaltung zum aktuellen Sachstand der Pläne für den Bau des Bildungshauses im Bereich „Am Kreuz“ geben. Dort, an der Elberfelder Straße, sollen an einem neuen modernen Standort die KGS Lindenbaum und eine Kita einziehen. Die Verwaltung hat betont, dass die Schüler der KGS in den kommenden Jahren nicht durch eine „Dauerbaustelle“ belästigt werden, denn gebaut werde schließlich auf einem anderen Standort. Nach dem Bau des Bildungshauses ist der Neubau der Grundschule Bergerhof am ihrem jetzigen Standort an der Lessingstraße vorgesehen. Insgesamt wird die Stadt 40 Millionen Euro für die beiden großen Bauvorhaben in den kommenden Jahren investieren.