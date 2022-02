Krankenhaus in Radevormwald : Sana hat neuen Pflegedirektor

Radevormwald Dirk Windgassen übernimmt eine neue Aufgabe in der Klinik seiner Heimatstadt. Er wurde selber in dem Krankenhaus geboren, damals stand dieses noch unter Trägerschaft der Johanniter.

Die Pflegedirektion am Sana Krankenhaus Radevormwald ist neu besetzt: Dirk Windgassen hat die Aufgabe übernommen, zusätzlich zu seiner Funktion als Pflegedirektor der Sana Fabricius-Klinik Remscheid. „Wir wünschen uns eine stärkere pflegerische Vernetzung beider Standorte, um unter anderem auf Veränderungen an beiden Standorten flexibel reagieren zu können,“ begründet Geschäftsführerin Ines P. Grunewald die personelle Entscheidung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege allgemein und auf den Isolier- und Intensivstationen sind nicht nur in Corona-Zeiten bis an ihre Grenzen gefordert. „Wir haben daraus Erfahrungen gesammelt, wollen uns stärker vernetzen, austauschen und Aufgaben vereinen“, bestätigt Dirk Windgassen, der in Radevormwald wohnt und im Sana Krankenhaus (damals noch das Johanniter-Krankenhaus) geboren wurde.