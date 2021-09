Stadtentwicklung in Radevormwald : Regionale-Projekte – eine Zwischenbilanz

Ein historisches Gebäude über dem Obergraben in der Wülfingsiedlung in Dahlerau. Mit diesem Juwel der Industriearchitektur beteiligt sich Radevormwald an der Regionale 2025. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Wupperorte Vor zwei Jahren wurde in Radevormwald eine Projektgesellschaft gegründet, mit der die Kreiskommunen ihre Vorhaben im Zuge der Regionale 2025 entwickeln können. Nun gibt es im Kreisausschuss eine Zwischenbilanz.

Mehrere Projekte im Oberbergischen Kreis sind unter dem Dach der „Regionale 2025“ angedacht oder werden entwickelt. Wie der Stand der Dinge ist, darüber wird der Kreisentwicklungsausschuss am 20. September informieren. Die Ausschussvorlage stellt in etwas sprödem Deutsch fest: „Im Verstetigungsprozess der Regionale 2025 „Bergisches RheinLand“ sind programmatische Punkte konkretisiert sowie die Entwicklung von Projektansätzen, Studien und Konzepten weiter vorangetrieben worden.“

Auch Radevormwald taucht mit einem Projekt in der Übersicht der „Regionale 2025“ auf, dem „Zukunftsquartier Textilstadt Wupperorte“. Die einzigartige Industriearchitektur im Tal der Wupper bildet die Grundlage. In einer aktuellen Broschüre der Regionale-Agentur wird die Vision umschrieben: So soll das ehemalige Kesselhaus in Dahlerau „zum vielfältig nutzbaren Veranstaltungsort und die Arbeiterhäuser zu einer Unterkunft für Touristen und Geschäftsreisende werden“.

Info 26 Projekte im Oberbergischen Kreis Übersicht Im Oberbergischen Kreis sind insgesamt 26 Projekte im Qualifizierungsprozess. Zudem berühren einzelne Projektansätze das Kreisgebiet oder sind anderweitig mit diesem verknüpft. Eine Übersicht aller Projekte ist in der Informationsbroschüre oder fortlaufend aktualisiert auf der Seite der Agentur Regionale 2025 verfügbar unter: www.regionale2025.de/projekte.

Weiterhin solle ein neuer Radweg einen Lückenschluss schließen und den Standort mit den beiden existierenden Bahntrassenwegen – der Nordbahntrasse in Wuppertal im Norden und dem Alleenradweg Wasserquintett in Hückeswagen im Süden – verbinden. „Ziel des Projektes ist es, im Bereich des Obergrabens ein Zukunftsprofil aus Arbeiten, Freizeit und Kultur zu entwickeln, das Impulse für weitere Entwicklungsoptionen am Standort Wülfing und für die anderen ehemaligen Industriestandorte setzt.“

Allerdings gilt dieses ambitionierte Vorhaben im Ranking der Regionale aktuell als „C-Projekt“. Was das bedeutet, wird in der genannten Broschüre erläutert: Bei Projekten mit A-Status besteht Kosten- und Finanzierungssicherheit, und die nötigen Beschlüsse sind gefasst. B-Status bedeutet, dass das Projekt schon weit gediehen ist, dass aber noch zusätzlicher Qualifizierungsbedarf“ besteht. Bei Projekten mit C-Status schließlich handele es sich um „tragfähige Ideen mit einer guten Ausgangssituation und Potenzial“.

Vor ziemlich genau zwei Jahren, am 10. September 2019, war unter Beteiligung aller Kommunen im Kreis die „Projektagentur Oberberg GmbH“ gegründet worden, um sich für die Teilnahme an der „Regionale 2025“ zu rüsten. Dieser Termin fand damals im Rathaus von Radevormwald statt. Unter den Projekten, die derzeit den „A-Status“ im Zuge der Regionale haben, ist Radevormwald vorerst nicht zu finden. Dort findet man Vorhaben wie das „Zukunftsquartier Altstadt Bergneustadt“, „Nümbrecht rundum gesund“, „Neues Bahnhofsquartier Morsbach“ und „Bergische Ressourcenschmiede“ am Standort von :metabolon in Lindlar.