Politik in Radevormwald : Digitaler Vortragsabend mit Steffen Kampeter

Politik in Radevormwald

Radevormwald Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete spricht bei der Online-Veranstaltung zum Thema Soziale Marktwirtschaft.

,„Vom Ausgang der Bundestagswahl hängt auch die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland ab“, heißt es in der Einladung. „Als Partei der Sozialen Marktwirtschaft stehen wir für ein modernes Deutschland, dessen wirtschaftliche Dynamik es jetzt neu zu entfachen gilt. Die Pandemie hat Schwächen in vielen Bereichen offen zu Tage treten lassen. Jetzt kommt es darauf an, die richtigen wirtschaftspolitischen Weichen zu stellen, um erneut durchzustarten.“