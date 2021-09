Berufsausbildung im Bergischen : Acht Nachwuchskräfte beginnen beim Finanzamt

Radevormwald/Wipperfürth Während des Studiums und der Ausbildung wechseln sich für die jungen Menscen Unterrichtsphasen mit berufspraktischer Ausbildungszeit in einem Finanzamt ab.

Im September starten die Nachwuchskräfte mit ihrem Studium und ihrer Ausbildung beim auch für Radevormwald zuständigen Finanzamt in Wipperfürth. Für 2022 bietet das Finanzamt sieben Studien- und Ausbildungsplätze an. „In unserem Finanzamt starten in diesem Jahr fünf Studierende und drei Auszubildende“, teilt Dienststellenleiterin Eva Wochner mit. Während des Studiums und der Ausbildung wechseln sich Unterrichtsphasen mit berufspraktischer Ausbildungszeit in einem Finanzamt ab. „Durch den Mix aus Studienabschnitten und praktischem Arbeiten im Finanzamt ist unser duales Studium sowie unsere duale Ausbildung abwechslungsreich und bietet die ideale Vorbereitung auf den Einstieg in die Berufswelt“, sagt Wochner. „Wir bieten unseren Anwärterinnen und Anwärtern eine moderne Führungskultur, flexibles Arbeiten – auch im Homeoffice – und vor allem eine moderne, digitale Lern- und Arbeitsumgebung. Dafür statten wir unsere Nachwuchskräfte mit Tablets aus.“ Auszubildende erhalten außerdem vom ersten Tag an 1300 Euro im Monat in Ausbildung oder Studium. Für das dreijährige duale Studium zur Diplom-Finanzwirtin bzw. zum Diplom-Finanzwirt an der Hochschule für Finanzen NRW müssen Bewerberinnen und Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen. Die duale Ausbildung zur Finanzwirtin bzw. zum Finanzwirt dauert zwei Jahre. Hierfür wird die Fachoberschulreife oder ein vergleichbarer Schulabschluss erwartet.