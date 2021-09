Einsatzkräfte im Oberbergischen Kreis : 25 neue Polizeikräfte legen ihren Eid ab

Oberberg Im Polizeistützpunkt in Gummersbach wurden die neuen Einsatzkräfte vereidigt. Auch die Wache Wipperfürth, die für Radevormwald und Hückeswagen zuständig ist, wird sechs neue Kollegen und Kolleginnen erhalten.

(s-g) Landrat Jochen Hagt hat in dieser Woche 25 Polizistinnen und Polizisten und einen Regierungsbeschäftigen in den Räumen der Kreispolizei in Gummersbach begrüßt. Hagt und Abteilungsleiter Sascha Himmel freuen sich über den Stellenzuwachs. Zusätzlich zu dem Ausgleich für Pensionierungen und Versetzungen des vergangenen Jahres konnte die Polizei zwei zusätzliche Stellen verzeichnen. „Auch die Verjüngung der Behörde schreitet stetig voran. Es ist noch gar nicht so lange her, da war das Durchschnittsalter auf den Streifenwagen deutlich höher und es war gar nicht so einfach, überhaupt in den Oberbergischen Kreis versetzt zu werden“, teilt die Kreispolizei mit. „Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert..“