Politik in Radevormwald : Ausschuss berät über neues Schulgrundstück

Radevormwald Damit die Katholische Grundschule Lindenbaum am geplanten Standort gebaut werden kann, muss erst das Baurecht geändert werden. Auch über Wohnbebauung an dieser Stelle wird der Ausschuss entscheiden.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte in seiner Sitzung am 3. Mai beschlossen, dass an dieser Stelle ein Bildungshaus entstehen soll, in dem sowohl die Grundschule als auch eine Kindertagesstätte ihr neues Domizil finden können. Weil die Raumverhältnisse an der Kaiserstraße, wo sich die KGS derzeit befindet, zu beengt sind, um eine neue bauliche Lösung zu erreichen, hatte eine Mehrheit der Politik sich dafür entschieden, ganz neu zu bauen. Zugleich soll auch die Grundschule in Bergerhof neu errichtet werden, dies allerdings an dem jetzigen Standort an der Lessingstraße.