Strecke in Leverkusen : Bahn prüft Lärmschutz zwischen Rheindorf und Küppersteg

Strecke in Leverkusen

Leverkusen Die Deutsche Bahn prüft offenbar einen Schallschutz auf der offenen Bahn-Strecke zwischen den beiden Stadtteilen. Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat vor Jahren schon damit geworben, dass Leverkusen verkehrstechnisch generell gut angebunden sei: drei Autobahnen, diverse Zugverbindungen. Das heißt aber auch: In manchen Stadtquartieren ist es verhältnismäßig laut wegen der Autobahn, der Bahn, ganz zu schweigen vom Fluglärm .

Zur Frage des Schallschutzes in der sogenannten Baulücke zwischen den S-Bahnhaltepunkten Leverkusen-Rheindorf und Leverkusen-Küppersteg hat die DB Projekt Bau GmbH (DB) auf das Förderprogramm ,„Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes‘ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung verwiesen“, meldet die Stadtverwaltung nun im Ratsinformationsdienst.

In dem Zusammenhang läuft „für den Bereich der sog. Baulücke in Bürrig/Küppersteg derzeit eine schalltechnische Untersuchung zur möglichen Umsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen über das Lärmsanierungsprogramm.“ Ergebnisse liegen der Stadt aber derzeit noch nicht vor, heißt es weiter. Auch auf der Internetseite zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen hat die Strecke zwischen Küppersteg und Rheindorf noch den Status „schalltechnsiche Untersuchung“.