Podiumsdiskussion in der Stadthalle Erkelenz : Landwirtschaft im Rheinischen Revier

Podiumsdiskussion in der Stadthalle Erkelenz

Erkelenz Infos und Vernetzung zum Stand von Landwirtschaft und Ernährung im Rahmen des Strukturwandels bietet eine Veranstaltung, zu der die Zukunftsagentur Rheinisches Revier mit dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, der Stadt Erkelenz sowie der Initiative Bioökonomierevier und weiteren Partnern einlädt.

Das Programm umfasst Vorträge, Podiumsdiskussionen, die Vorstellung innovativer Projekte, Start-Ups und Initiativen sowie Raum für Gespräche und Networking. Teilnehmen können alle Interessierten nach Anmeldung per Mail bis zum 21. März an rheinisches-revier@kompakt-b.de.

Das Rheinische Revier hat in den kommenden Jahren durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung einen Strukturwandel vor sich. Die Land- und Ernährungswirtschaft ist unmittelbar davon betroffen und wird ein Teil des Wandels sein. Die ersten Vorhaben und Projekte sind initiiert, unter anderem das Schlüsselvorhaben Campus Transfer in Erkelenz, weitere Projektanträge werden erarbeitet.

Bei der Veranstaltung soll der Status erhoben und diskutiert werden, um neue Aktivitäten zu initiieren. Sie findet unter den am Veranstaltungstag geltenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen am Montag, 4. April, 14 bis 18 Uhr, in der Stadthalle, Franziskanerplatz, statt. Die Einladung mit Programm ist unter www.erkelenz.de zu finden. Mit dabei sind Ursula Heinen-Esser (NRW-Umweltministerin), Peter Strohschneider (Vorsitzender der Zukunftskommission Landwirtschaft) und Landrat Stephan Pusch. Darüber hinaus stellen sich Projekte, Start-ups und Initiativen im Kontext Land- und Ernährungswirtschaft im Rheinische Revier vor.