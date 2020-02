Seniorenbeirat und Trägerverein in Radevormwald : Der Seniorenwegweiser ist fertig

Diese Arbeitsgruppe erstellte die Broschüre (von links): Wolf-Rainer Winterhagen, Anke Kirchmann-Bestge, Karl-Heinz Antrecht und Ulrich Rompf. Foto: Trägerverein aktiv55plus/Trägerverein aktiv55 plus

Radevormwald Die lange geplante Broschüre ist fertig und liegt für die Bürger bereit. Er gibt umfassend Auskunft zu Themen, die für Ältere interessant sind.

Schon seit längerem hatte der Trägerverein „aktiv55plus“ geplant, eine Broschüre herauszugeben, die Senioren in Radevormwald umfassend über Themen informiert, die im Alter wichtig werden. Auch der Seniorenbeirat der Stadt hatte dieses Anliegen unterstützt. Nun ist es soweit: Der neue Seniorenwegweiser ist erschienen und liegt aus. „Die Broschüre ist in einem handlichen Format übersichtlich gestaltet, zusätzlich ist eine Seite mit Notrufnummern eingefügt“, berichtet die Vorsitzende des Trägervereins, Kyra Springer. Bürgermeister Johannes Mans hat eigens ein Grußwort verfasst. Darin heißt es: „Der Eintritt ins Rentenalter ist heute der Einstieg in eine weitere aktive Lebensaltersphase. Viele sehen sich nicht als Ältere, sondern eher als Erfahrene. Trotzdem kann das Älterwerden mit Einschränkungen verbunden sein. Es ergeben sich sich Situationen, in denen Hilfe nötig ist.“ Hier könne der neue Wegweiser Antworten bieten.

Eine „generationenübergreifende Hilfestellung“ soll die neue Broschüre sein, so der Trägerverein. Nicht nur die Seniorinnen und Senioren zählen zur Zielgruppe, sondern auch Angehörige, die ihre älteren Verwandten versorgen und pflegen. Auf den 48 Seiten des Seniorenwegweisers findet man daher Informationen und Kontaktmöglichkeiten für Ansprechpartner rund um die Themen Finanzielle Hilfen, Demenz, Pflege, Wohnen für Senioren, Freizeitgestaltung sowie Patientenverfügung und -fürsorge.

Info Auch im Internet einzusehen Wo erhältlich? Der Wegweiser liegt für alle Bürger*innen an zahlreichen Stellen in der Stadt aus. Sie erhalten die Broschüre an den Orten, an denen auch der Netzwerkkalender von aktiv55plus zu finden ist. Eine pdf-Version findet sich auf der Internetseite www.aktiv55plus.de, die Papierausgabe ist auch in den Räumen von aktiv55plus am Schloßmacherplatz erhältlich.

Zusammengestellt wurden all diese Fakten durch eine Arbeitsgruppe, bestehend aus drei Mitgliedern des Seniorenbeirates sowie einer Mitarbeiterin des Trägervereins „aktiv55plus“. In der Broschüre gibt es beispielsweise Informationen zum Bürgerbus, zu Fahrdiensten des Roten Kreuzes, zur Rader Hilfsbörse und zum Reparatur-Treff, der ebenfalls durch den Trägerverein „aktiv55plus“ organisiert wird. Es gibt Auskünfte und Erklärungen zum Thema Pflegeversicherung, zu Schwerbehindertenausweisen und die damit verbundenen Vergünstigungen sowie zum Wohngeld, das Menschen mit geringem Einkommen in Anspruch nehmen können. Natürlich gibt es auch einen Überblick der Pflegedienste und der verschiedenen Angebote wie der Tagespflege in den Einrichtungen vor Ort.

Mit der Broschüre bekommen Senioren einen Blick auf Angebote, von denen sie vielleicht noch gar nichts wussten. So wird im Caritashaus St. Marien regelmäßig eine Beratung für ältere Menschen angeboten, die Schuldenprobleme haben. Verschiedene Beratungsangebote zum Thema Alterseinkünfte, etwa der Deutschen Rentenversicherung oder der Beratung der Ökumenischen Initiative werden vorgestellt.

Der Bereich Medizinische Versorgung ist nicht vergessen. In Radevormwald und auf Ebene des Oberbergischen Kreises gibt es für Menschen, die unter Demenz leiden und für ihre Angehörige Hilfestellungen. So gibt es im Sana-Krankenhaus vor Ort inzwischen eine „Gedächtnisambulanz“, im Klinikum Oberberg in Gummersbach existiert ein Geronto-Psychiatrisches Zentrum. In Radevormwald ein Demenz-Netzwerk gegründet.