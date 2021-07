Angebot in Vorst : Digitale Nachhilfe für Senioren

Petra Koslowski (li.) von „pitiCom“ zeigt Lio Kraemer, wie sie sich im Internet bewegen kann. Foto: Norbert Prümen

Vorst Petra Koslowski aus Vorst führt Senioren an die digitale Welt heran. Sie vermittelt den Umgang mit Smartphone und Tablet. Im Betreuten Wohnen kommt ihr Angebot gut an, in Seniorenheimen bislang nicht.