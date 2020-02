Maßnahmen in Radevormwald : Sturmtief richtet in Rade nur geringe Schäden an

Eine Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Altenhof und Sondern musste gesperrt werden. Foto: Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Radevormwald Das Sturmtief „Sabine“ hat in Radevormwald bislang nur wenige Schäden verursacht. Als „entspannt“ bezeichnet Dietmar Hasenburg, oberster Feuerwehrmann der Stadt, die Situation am Sonntag. Die Feuerwehr hatte sich dennoch gut vorbereitet: „Von 16 Uhr bis ein Uhr morgens hatten wir einen so genannten Unwettermeldekopf in unserer Wache besetzt“, berichtet der Wehrführer.

Sechs Personen standen dort bereit, um die Einsätze zu koordinieren.

In diesem Zeitraum seien die Löschzüge jedoch nur vier Mal ausgerückt. „Es mussten Bäume und schwere Äste von den Straßen beseitigt werden“, sagt Hasenburg. Menschen waren nicht in Gefahr. Eine Straße musste gesperrt werden. „Es handelt sich um einen kleineren Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Altenhof und Sondern bei Remlingrade“, berichtet Dietmar Hasenburg. Dort waren mehrere Bäume auf die Straße gefallen. Die Sperrung galt auch am Montagvormittag noch.

Wegen der Sturmwarnung hatte sich die Verwaltung entschlossen, die Schulen am Montag geschlossen zu lassen. Auch über die sozialen Medien wurden die Eltern informiert, zudem teilten dort Kindergärten und -tagesstätten mit, dass es in den Einrichtungen nur eine Notbesetzung gebe, für jene berufstätigen Eltern, die auf eine Betreuung ihrer Kinder dringend angewiesen waren.