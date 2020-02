Musik in Radevormwald : Feuerwehrorchester lädt zum Klassenvorspiel ein

Radevormwald (s-g) Das Feuerwehrorchester Radevormwald lädt für den kommenden Sonntag, 16. Februar, ab 14 Uhr zum Klassenvorspiel seiner Schülerinnen und Schüler im großen Saal der Feuerwache Einheit Stadt, Dietrich Bonhoeffer Straße 89, ein.

An diesem Sonntagnachmittag werden zirka 35 junge Musiker ihr Können unter Beweis stellen und aktiv am Klassenvorspiel teilnehmen. Es wird ein buntes Programm von den ersten Anfängen bis hin zur Semi-Professionalität zu hören sein.

So können Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Klassenvorspiels eine breitere Mischung von kleinen Liedern, kurze Tänze und Musikstücke, bis hin zu fortgeschrittenen Werken darbieten und erste Erfahrungen vor Publikum sammeln. Dabei geben zwei Gruppen der Musikalischen Früherziehung mit einem Tanz zu „Let it Go“ und einem Lied den Auftakt an diesem Nachmittag. Mit einem Alter von fünf bis sechs Jahren sind dies die jüngsten Teilnehmer, die an dem Vorspiel teilnehmen.