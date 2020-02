Dart-Meisterschaft : Johannes Mans an Dart-Scheibe chancenlos

Nach zwei Partien war die Dart-Meisterschaft des TV Herbeck für Bürgermeister Johannes Mans beendet. Das erste Spiel verlor er gegen Norman Mairle (l.). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Vereinsmeisterschaft des TV Herbeck verlangte den Teilnehmern viel ab. Die Stimmung im Awo-Haus war gut.

Um 11 Uhr traten am Samstag die ersten Spieler der Vereinsmeisterschaft der Dart-Abteilung gegeneinander an. Zu dem Wettkampf waren alle Mitglieder des TV Herbeck eingeladen. Vorab musste Norman Mairle, der sich federführend um die Dart-Abteilung des Vereins kümmert, einige Anmeldungen auf eine Warteliste verschieben. Die Vereinsmeisterschaft und die 32 verfügbaren Plätze waren schnell ausgebucht. Die Dart-Abteilung selber hat 20 Mitglieder. „Die Meisterschaft richtet sich nicht nur an unsere Abteilung, sondern an den gesamten Verein“, sagt Norman Mairle. Er musste am Samstag gegen Bürgermeister Johannes Mans spielen. Alle Dart-Spieler begegneten sich am Samstag im Doppel-K.o.-System, die direkten Gegner wurden per Zufall bestimmt.

„Die erste Runde ist gut für mich gelaufen. Ich habe 4:0 gegen den Bürgermeister gewonnen.“ Damit konnte Norman Mairle seinen ersten Gegner aber noch nicht aus dem Wettkampf verbannen. Wer sich auf das Doppel-K.o.-System einlässt, fliegt erst raus, wenn er zwei Mal verloren hat. Johannes Mans verlor auch sein zweites Spiel, kämpfte aber tapfer bis zur letzten Minute.

Info Taekwondo Dojang Jeonsa des TVH feiert Der nächste Termin des TV Herbeck steht am Samstag, 14. März an. In der Turnhalle an der Lessingstraße feiert das Taekwondo Dojang Jeonsa sein dreijähriges Bestehen und das erste Jahr in Radevormwald. Die Abteilung feiert diesen Anlass mit einem Tag der offenen Tür und einem Schnuppertraining. Kinder, aber auch Erwachsene können die Kampfkunst kennenlernen und mit den Trainern ins Gespräch kommen. Das Programm startet um 10 Uhr und endet gegen 14 Uhr mit einer Vorführung Vorführung des Rader Taekwondo Teams. Im Anschluss gibt es eine Capoeira Aufführung, das ist ein brasilianischer Kampftanz. Das gesamte Programm ist unter www.tv-gut-heil-herbeck-1897-ev.chayns.net zu lesen.

Das Awo-Haus an der Wupper füllte sich zu der Vereinsmeisterschaft. Sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss wurde um den Pokal gekämpft. Die 32 Spieler verteilten sich auf insgesamt vier Dart-Scheiben. Roger Feldermann, der Vorsitzende des TVH mischte sich natürlich auch unter die Teilnehmer.

Stark spielten am Samstag Sven Thiel und Felix Steinebrunner, die als die Besten der Dart-Abteilung gelten. Beide haben alle Spiele der Kreisliga Westfalen Nord gewonnen und den TV Herbeck an die Spitze der Tabelle geworfen. Bevor sich die beiden Männer ein spannendes Finale am Ende der Meisterschaft lieferten, mussten viele Konkurrenten besiegt werden. „Es war ein toller und spannender Tag“, lautete das Fazit von Norman Mairle zur zweite Vereinsmeisterschaft.

Felix Steinebrunner konnte sich nach nervenaufreibenden Minuten vor der Dart-Scheibe behaupten und besiegte Sven Thiel. Auf Rang drei landete Marcel Kraus. „Das Finale zwischen Sven und Felix war absolut hochklassig“, sagte der Leiter der Dart-Abteilung. Beste Frau des Tages war Yvonne Radenhäuser, die sich gegen die zwei anderen Frauen der Meisterschaft durchsetzte.