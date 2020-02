Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde : Neujahrsempfang mit persönlichen Begegnungen

Radevormwald Den Start in eines neues Jahr nutzt die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde in Radevormwald traditionell dazu, um einen Blick auf die vergangenen zwölf Monate zu werfen und mit ihren Mitgliedern und Unterstützern ins Gespräch zu kommen.

Zu dem Neujahrsempfang im Haus Hürxthal sind nicht nur Mitglieder der Gemeinde gekommen, sondern auch Vertreter aus der Politik und von sozialen Einrichtungen der Stadt. Die muslimische Gemeinde bringt sich stark in das öffentliche Leben in Deutschland und in der Stadt auf der Höhe ein. Mit Skeptikern ins Gespräch zu kommen, ist wichtig für die Gemeinde.