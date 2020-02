Gymnasium in Radevormwald : Schülerradio „THGfm“ ruft zur Unterstützung auf

Radevormwald (s-g) Das Schülerradio des Radevormwalder Gymnasiums „THGfm“ nimmt mit drei Beiträgen am diesjährigen Bürgermedienpreis NRW teil. Das teilt Alexander Kühn für das Team des Radios mit. Dieser Wettbewerb wird veranstaltet von der Landesanstalt für Medien (LfG NRW).

Das Team des Radios teilt zudem mit, dass ab Freitag, 14. Februar, im Bürgerfunk auf Radio Berg (jeweils ab 20.04 Uhr, UKW 105,2 oder unter www.radioberg.de) die sechste Staffel des Schulradios beginnen wird. An diesem Tag lautet das Thema „Der große Jahresrückblick – was bewegte die Radevormwalder/innen 2019?“. Am 28. Februar berichtet der Schülersender über einen Besuch im nordrhein-westfälischen Landtag. Am 13. März lautet das Thema „Sprachenvielfalt am THG“. Zur 25. Sendung wird es eine besondere Jubiläumsausgabe geben: Dann sind die beiden NRW-Minister Herbert Reul und Peter Biesenbach zu Gast bei „THGfm“.