Religion in Radevormwald : Kirchengemeinden feiern die Fusion

Radevormwald Die Gläubigen in Remlingrade und Dahlerau sind seit dem 1. Januar vereint.

Anlässlich dieser Gemeindefusion wird nun nach dem offiziellen Datum am Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr, ein Festgottesdienst mit anschließender Feier im Gemeindehaus Dahlerau veranstaltet. Bei der anschließenden Feier wird es auch einen Mittagsimbiss geben. „Wir freuen uns über Ihr Kommen und Mitfeiern“, heißt es in der Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Dass die beiden Kirchengemeinden in den Wupperorten langfristig einen gemeinsamen Weg gehen würden, hatte sich bereits seit Jahren abgezeichnet. Ein Grund: Die Gemeinden schrumpften. Mit der Fusion wird das religiöse Leben vor Ort nun auf eine breitere Basis gestellt und gestärkt. Pfarrer Ernst Albrecht Keller, der im Jahr 2018 als Nachfolger für Maria Kluge die Leitung der Gemeinde in Remlingrade übernommen hatte, wurde in einem Zug auch Seelsorger für Gemeinde in Dahlerau – ein erster Schritt zur Zusammenlegung, der nun vollzogen wurde. Ein Lenkungsausschuss in den beiden Kirchsprengeln hatte diesen Prozess vorbereitet und begleitet.