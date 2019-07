Stadtentwicklung Radevormwald : Land verspricht Millionen für Nordstraße

Radevormwald Insgesamt 3,7 Millionen Euro wird Radevormwald aus Fördertöpfen der EU, des Bundes und des Landes erhalten. Neben dem Neubau an der Nordstraße werden auch Baumaßnahmen und Projekte in den Wupperorten unterstützt.

Die genannte Summe ist in zwei Förderzwecke geteilt. 2.146.000 Euro aus der Städtebauförderung sind für das neue Gebäude an der Nordstraße gedacht, in dem unter anderem das Jugendamt und die Wirtschaftsförderung einziehen sollen, das aber auch Vereinen eine Stätte geben wird. „Wir stehen da aber noch am Anfang“, betont der Amtsleiter. Wenn die Bescheide vorlägen, könne man die Planleistungen ausschreiben. „Wir bereiten jetzt alles vor, damit es dann schnell gehen kann“, versichert Klein.