Freilichtmuseum Lindlar : Ausstellung zeigt Charme von alten Tankstellen

Oberberg Eine nostalgische Reise in die Welt der Tankstellen bietet das Freilichtmuseum in Lindlar.

Die Abschlussarbeit seines Fotografiestudiums an der Fachhochschule Dortmund mündete in dem Bildband [ABGETANKT]. Darin zeigt er mit etwa 60 hochwertigen Fotografien beispielhaft den Zustand ausgedienter Tankstellen im Ruhrgebiet, im Sauerland, im Bergischen Land sowie im Rheinland. Eine Auswahl dieser Bilder zeigt nun das LVR-Freilichtmuseum Lindlar bis zum 15. September in der Zehntscheune Groß Eigen. Nach der Stilllegung werden Tankstellen oftmals anders genutzt, manchmal auch nur vorübergehend.

Gies hat sein Buch in insgesamt vier Kapitel gegliedert. „Essen-Trinken“ zeigt Imbisse und Getränkeshops in alten Tankstellen, „Auto-Mobil“ handelt von Werkstätten, Gebrauchtwagen und Reifenhandel auf den Geländen, in „Quer-Beet“ finden sich unter anderem ein Reisebüro, ein Friseursalon, eine Autobahnkapelle und Wohnungen in den Gebäuden der aufgegebenen Stationen. „Leer-Stand“ schließlich erfasst die Gelände, die verfallen. Einige von ihnen sind bereits Geschichte. Sie wurden nach der Fertigstellung von Gies‘ Bachelor-Arbeit abgerissen.