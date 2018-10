Radevormwald profitiert von Städtbauförderung des Landes

Radevormwald Die NRW-Landesregierung verteilt an Projekte rund 524 Millionen Euro. Davon wird auch Radevormwald profitieren.

Dazu erklärt der Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven: „Es ist das richtige Signal zur richtigen Zeit. Die Landesregierung hat mit der Städtebauförderung 2018 ein Paket auf den Weg gebracht, dass die Städte und Gemeinden ganz konkret unterstützt.“ Die Rekordsumme von über einer halben Milliarden Euro sei in den geförderten Projekten gut angelegt, sagt der CDU-Politiker. „Ich freue mich sehr, dass auch Radevormwald von diesem Förderprogramm profitiert. Konkret fließen mehr als 307.000 Euro in das Projekt Radevormwald Innenstadt 2.0., bei dem insbesondere die Gestaltung der Kaiserstraße West im Vordergrund steht. Von solchen konkreten Fördermaßnahmen profitieren wir alle.“ Das Städtebauförderprogramm 2018 stellt laut Jens-Peter Nettekoven mit 524 Millionen Euro das höchste Investitionsvolumen in Nordrhein-Westfalen seit Bestehen der Städtebauförderung dar. Diese teilen sich insgesamt auf sechs Programme auf. An der Finanzierung beteiligen sich das Land Nordrhein-Westfalen mit 203,9 Millionen Euro, der Bund mit 145,2 Millionen Euro, die EU mit 39,7 Millionen Euro und die Kommunen mit 135,2 Millionen Euro.