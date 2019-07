Städtepartnerschaft Radevormwald : Châteaubriant-Komitee schaut nach vorne

Symbole der Verbundenheit: In Châteaubriant ist ein Park nach der Partnerstadt benannt, in Radevormwald ebenso. Foto: wos/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald Auch nach dem Tod von Monique Bigot soll die Städtepartnerschaft nach Frankreich gepflegt werden.

In einem Brief an Alain Hunault, den Bürgermeister von Châteaubriant, hat das Komitee seiner Trauer Ausdruck gegeben: „Monique Bigot und die Partnerschaft mit der Stadt Châteaubriant – das war für viele Radevormwalder Bürger ein untrennbarer Begriff. Seit vielen Jahren hat sie die Kontakte zwischen den Städten gepflegt, sie hat unzählige Treffen zwischen den Kommunen, Schülern, Erwachsenen, Institutionen, Feuerwehr und vielen Vereinen organisiert und unterstützt, sie genoss in unserer Stadt daher immer ein hohes Ansehen. Als überzeugte Europäerin hat sie auch sehr viel für die Freundschaft unserer Völker getan.“ Monique Bigot war selber in der Lokalpolitik ihrer Heimatstadt engagiert, unter anderem als stellvertretende Bürgermeisterin.