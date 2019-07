Theodor-Heuss-Gymnasium Radevormwald : Gymnasiasten interviewen Minister Reul

Radevormwald Nachwuchsjournalisten des Radios „THGfm“ besuchten auf Einladung von Jens Nettekoven hochrangige CDU-Politiker in Düsseldorf.

(s-g) Warum gibt es so wenig Polizei bei Karnevalsumzügen? Was unternimmt die Justiz gegen rechtsextreme Strömungen? Und wie gehen die Politiker in Zukunft mit den ‚Fridays for Future‘-Demonstranten um? Diese und andere Fragen stellten die 17 jungen Nachwuchsjournalisten des Schülerradios „THGfm“ hochrangigen CDU-Politikern im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten der Wahlkreise Remscheid und Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven, besuchte das Schülerradio im Rahmen der letzten Plenartage vor der parlamentarischen Sommerpause den Landtag. „Dass zahlreiche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beträchtliches politisches Interesse sowie Selbstreflexion und ein hohes Maß an Neugierde aufweisen, ist gerade in Zeiten der Digitalisierung, des Klimawandels und der „Fridays for Future“-Bewegung zu beobachten“, so der Landtagsabgeordnete. „Die Politik ist gut beraten, diese Form der politischen Meinungsbildung ernst zu nehmen und den Dialog mit der jungen Generation zu suchen. Für mich als Politiker war es eine überaus erfreuliche Erfahrung, dass von der sonst oft beklagten Politikverdrossenheit beim Besuch des Schülerradio-Teams nichts zu spüren war“, ergänzt der CDU-Landtagsabgeordnete.