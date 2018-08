Radevormwald gilt als sicherer Ort im Kreis

Radevormwald 2017 war die Kriminalitätsrate des Oberbergischen Kreises die viertbeste im NRW-Landesvergleich. Für die erste Jahreshälfte 2018 ist in Radevormwald sogar ein deutlicher Rückgang bei den Einbruchsdelikten zu verzeichnen.

Die Zahlen sprechen nach Angaben des für Rade zuständigen CDU-Landtagsabgeordneten Jens-Peter Nettekoven für sich: 2017 war die Kriminalitätsrate des Oberbergischen Kreises die viertbeste im NRW-Landesvergleich. Für die erste Jahreshälfte 2018 ist in Radevormwald sogar ein deutlicher Rückgang bei den Einbruchsdelikten zu verzeichnen. „Diese Zahlen sind erfreulich und ein objektiver Beweis, dass es sich in Radevormwald gut und sicher leben lässt“, schreibt er. Die persönliche Wahrnehmung vieler Bürger sei jedoch oft eine andere. In vielen Gesprächen erlebe er immer wieder das Auseinanderklaffen von Fakten der Kriminalstatistik und subjektivem Sicherheitsgefühl. Fakt sei, dass die für Rade zuständige Polizeiwache Wipperfürth mit den für 2018 angesetzten 2300 Personalstunden für Präsenzstreife das höchste Personalstundensoll für Präsenzmaßnahmen aller drei Polizeiwachen der Kreispolizeibehörde erfüllt. „Prägend für die subjektive Wahrnehmung sind jedoch oft andere Faktoren wie die Diskussion über die Öffnungszeiten lokaler Polizeiwachen. In ländlichen Strukturen ist es für die Polizei grundsätzlich schwer, eine wahrnehmbare Präsenz zu schaffen, die das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger vollumfänglich befriedet“, meint Nettekoven. Berichte über Wohnungseinbrüche hätten einen großen Einfluss auf die gefühlte Sicherheit. Schließlich sei hier ein direkter Bezug zur persönlichen Lebenswelt der Bürger gegeben. Mit Blick auf den Erfolg der polizeilich durchgeführten strategischen Schwerpunktmaßnahmen gegen die Einbruchskriminalität bestehe hier jedoch keinesfalls Anlass zu übersteigerter Sorge, sagt Nettekoven. Aktuell werde im Innenministerium ein Konzept erarbeitet, um lokale Polizeikräfte durch Einheiten der Bereitschaftspolizei zu unterstützen.