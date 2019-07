Sanierungsarbeiten in Radevormwald : Kaiserstraße – trotz Baustelle sind Geschäfte erreichbar

Radevormwald Manche Verkehrsteilnehmer fahren über Geh- und Radwege, um den Sperrungen auszuweichen. Dabei können alle wichtigen Adressen erreicht werden.

Der Amtsleiter weist darauf hin, dass sowohl der Baumarkt als auch der Discounter, die sich in dem genannten Bereich befinden, weiter erreichbar sind. Dazu schickten am Donnerstag auch die Stadtwerke eine klärende Mitteilung an die Presse: „Während der Bauphase können die Geschäfte weiter angefahren werden. Eine Zufahrt ist jederzeit möglich.“ Was Blumen Busch angehe, so könne das Geschäft über die Friedrichsstraße angefahren werden, das Gleich gelte für die kirchlichen Friedhöfe. Der Kommunalfriedhof könne ebenfalls erreicht werden.