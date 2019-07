20 Jahre Hospizverein Radevormwald : Offenes Singen mit MGV Hahnenberg

Radevormwald Das offene Singen des MGV Hahnenberg und des Ambulanten Hospizes war ein großer Erfolg. Die verschiedenen Lieder brachten die Menschen zusammen – und auch die Anwohner lauschten überrascht dem unerwarteten Konzert.

Am Dienstagabend trafen sich nun die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizes zusammen mit dem Männergesangsverein Hahnenberg auf der Wiese hinter der Martini-Gemeinde an der Uelfestraße, um zu einem offenen Singen einzuladen. Gefolgt waren dieser Einladung Freunde und Unterstützer beider Vereine sowie Bürger aus Radevormwald, die gerne singen und Geselligkeit zu schätzen wissen.

Marina Weidner, die leitende Koordinatorin des Ambulanten Hospizes findet es wichtig, dass sie und ihr Team immer wieder zu Aktionen einladen, die Freude am Leben in den Vordergrund stellen. „Wir wollen mitten im Leben sein und nicht nur für traurige Anlässe bekannt sein. Deswegen ist es wichtig zu Festen und Begegnungen einzuladen“, sagt sie. Die Idee zu dem offenen Singen hatte Tatjana Brüser-Pieper, die ebenfalls Koordinatorin des Hospizes ist. Sie ist auf den MGV Hahnenberg zugegangen und hat den Dienstagabend auf die Beine gestellt. „Singen verbindet Menschen und so ist die Idee entstanden“, sagt sie.

„Musik und Singen spielt in unserer Arbeit beim Ambulanten Hospiz eine wichtige Rolle. Mit den Menschen, die wir begleiten singen wir und wenn sie nicht mehr selber singen können, reagieren sie trotzdem in ihrer Weise auf bekannte Melodien. Lieder rütteln etwas tief in dem Menschen wach und berühren uns. Das merken wir immer wieder“, sagt er. Das offene Singen am Dienstagabend war für das Ambulante Hospiz schon jetzt ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres, obwohl in den nächsten Monaten noch weitere Aktionen folgen werden.