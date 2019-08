Ausstellungen in Radevormwald : Kunst und Kultur bei „Nacht der Museen“

Ausstellungen in Radevormwald

Radevormwald Heimatmuseum, Asiatisches Museum, Zweiradmuseum und Wülfingmuseum freuen sich am Samstag auf viele Besucher und einige Überraschungen.

Kunst und Kultur, Tradition und Moderne bei der „Nacht der Museen“ am kommenden Samstag, 17. August, 19 bis 24 Uhr, stehen die Türen aller vier Museen der Stadt für Besucher offen. Heimatmuseum, Zweiradmuseum, Museum für Asiatische Kunst und das Wülfingmuseum erwarten viele Besucher und haben auch so manche Überraschung vorbereitet – inklusive Getränke und lukullische Leckereien.

Rund um den Teich auf dem Gelände des Museums für Asiatische Kunst in Sieplenbusch werden 200 Kerzen entzündet. „Die Gäste wissen, dass sie vor 20.30 Uhr da sein sollten“, hatte Li Hardt, die gemeinsam mit Ehemann Peter das außergewöhnliche Museum aufgebaut hat, bei der Vorstellung des Programms vor einigen Wochen angekündigt.

Ein Höhepunkt im Zweirad-Museum der IG Bismarck in der Schlossmacher Galerie ist unter anderem ein Original-Tandem von 1937. „Von diesem Exponat gibt es nach internen Recherchen in Deutschland nur noch drei Exemplare“, teilt die IG mit.

Die vier Museen der Stadt bieten am Samstag eine Tour durch die Heimatgeschichte, durch die Industrie- und Technikgeschichte der Region und den Blick darüber hinaus in die Welt asiatischer Kunst und Philosophie. In diesem Jahr erhebt das Asiatische Museum erstmals fünf Euro Eintritt. Die anderen drei Einrichtungen verlangen keinen Eintritt.