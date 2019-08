Ferienspaß in Radevormwald : Kinder entdecken das Krankenhaus

Radevormwald Acht Mädchen und Jungen entdeckten das Sana Krankenhaus zusammen mit Dr. Nele Bendick. Untersucht wurde ein gebrochener Arm.

Hinter die Kulissen des Krankenhauses gelangen, den Ärzten über die Schulter gucken und den Patienten gute Besserung wünschen, das machten acht Kinder am Dienstagnachmittag mit der Begleitung von Dr. Nele Bendick, die in der Verwaltung des Hauses arbeitet. Sie ist im Sana Krankenhaus Radevormwald schon seit Jahren für die Ferienspaßveranstaltung zuständig und begrüßte ihre kleinen Assistenten auch in diesen Sommerferien mit einem spannenden Programm durch das Radevormwalder Krankenhaus, das die meisten Kinder nur von kurzen Besuchen kennen. „Ich war schon mal hier, aber selber musste ich noch nicht lange ins Krankenhaus“, sagt Pia. Einblick in den Betrieb und die verschiedenen Stationen eines Krankenhauses zu bekommen, findet sie aufregend. „Das ist die beste Ferienspaßaktion.“

Nachdem alle Kinder ihre grünen Arzthauben aufgesetzt und sich, natürlich nur zum Spaß, eine Spritze in die Hosentasche gesteckt hatten, ging es runter in die Röntgenabteilung des Krankenhauses. Auf dem Weg in das Untergeschoss begegneten den Kindern Patienten, Ärzte und Schwestern. Dass in dem Krankenhaus alle Türen automatisiert öffnen und schließen war die erste Besonderheit für die Kinder. „Das finde ich total cool“, sagt Mara, die sich auch traute ihren Arm röntgen zu lassen, aber auch das nur theoretisch. „Man röntgt nicht einfach so zum Spaß, das ist verboten“, klärte Dr. Nele Bendick die Kinder auf. Ohne Wartezeit konnten sie und die Kinder in den Röntgenraum, um sich die Geräte und die riesige Technik anzusehen. Anhand von Maras Arm wurde der Ablauf und die Entstehung eines Röntgenbildes erklärt. „Man muss so eine Schürze tragen, damit man vor den Strahlen geschützt ist. Vor dem Röntgen braucht man keine Angst haben, weil es nicht weh tut“, fasst Mara den Besuch in der Radiologie zusammen. Adam war ebenfalls begeistert von der ersten Station des Ferienspaßes durch das Sana Krankenhaus. „Richtig spannend“, sagt er. Eine Etage weiter oben zeigte Dr. Nele Bendick den Kindern, wie man einen Arm richten gipsen lässt, um ihn von einem Bruch zu heilen. „Die meisten Gipse bleiben etwa sechs Wochen an einem Arm. Handelt es sich um einen unkomplizierten Bruch, muss eventuell operiert werden.“