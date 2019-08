Einsatz im Nordkreis : Social Day des Kreises in Rade

Radevormwald Auszubildende bieten erweiterte Sprechstunde für Senioren am 28. August an.

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Oberbergische Kreis einen Social Day. Wie in den beiden Vorjahren waren verschiedene gemeinnützige Organisationen aufgerufen, Projekte zu beschreiben, zu deren Umsetzung Auszubildende beitragen können, berichtet Kyra Springer vom Trägerverein aktiv55plus in Radevormwald. Neben den in Ausbildung befindlichen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung durften sich in diesem Jahr erstmals auch die Auszubildende der Städte und Gemeinden des Kreises beteiligen.