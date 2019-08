Grundschulen in Radevormwald : Viele Baumaßnahmen an Grundschulen

Jürgen Funke (.) und Klaus Giesen (r.) überprüfen den neuen Fußboden in der GGS Stadt – im Hintergrund erkennt man deutlich den neuen Durchbruch. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald In den Sommerferien gab es viele Maßnahmen – kleinere und umfangreichere. Insgesamt wurden 200.000 Euro investiert. Im Mittelpunkt stehen Digitalisierung und die Ausweitung des Betreuungsplatzes für den Offenen Ganztag.

Von Flora Treiber

Die Sommerferien nutzen die Gebäudewirtschaft der Stadt und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), um an den Grundschulen Umbau- und Sanierungsarbeiten durchzuführen, die während des Schulbetriebs nicht möglich sind. Gearbeitet wurde an der Grundschule Stadt (GGS), an der KGS Lindenbaum sowie an den Schulen in Bergerhof und auf der Brede. Insgesamt wurden 200.000 Euro investiert. Zu wichtigen Themen an allen Standorten gehören die Digitalisierung und die Ausweitung des Betreuungsplatzes für den Offenen Ganztag.

Die GGS Stadt hat in den unteren Räumen auf der Südseite des Gebäudes neue Böden bekommen. Der alte Linoleum wurde durch deutlich strapazierfähigeren Vinylboden in Holzoptik ersetzt. „Der alte Boden hat sich in einem schlechten Zustand befunden. Der Linoleum hatte große Dellen“, sagt Klaus Giesen von der WFG. Der große Raum am Anfang der Schule, der als Stuhllager, bei Veranstaltungen als Küche und auch vom Hausmeister der Schule genutzt wird, wurde unter anderem mit dem neuen Boden ausgestattet. In diesem Raum wird zudem eine räumliche Trennung umgesetzt, damit der Hausmeister in Zukunft einen eigenen Bereich hat. Der benachbarte Computerraum wurde ebenfalls mit Vinylboden ausgestattet, genauso wie der Betreuungsraum der Grundschule. Dieser wird allerdings, voraussichtlich im Herbst, in einen Teil der Aula umziehen. „Wir werden im hinteren Teil der Aula einen Raum durch eine Faltwand abtrennen, der dann für die Betreuung bis 13 Uhr genutzt werden kann, aber die Aula nicht für Großveranstaltungen auf Dauer verkleinert“, sagt Schulamtsleiter Jürgen Funke. Gemauert wird lediglich – aus Brandschutzgrün – den, der Eingang des mobilen Raums.

Info Und das passiert an den anderen Standorten Bergerhof In den Grundschulen Bergerhof und Brede haben in den Sommerferien nur kleine Umbau- und Sanierungsarbeiten stattgefunden. Am Standort Bergerhof wird momentan die ehemalige Hausmeisterwohnung zur Offenen Ganztagsschule umgebaut. Diese Maßnahme läuft noch. Auf der Brede Auf der Brede wurden zwei Räume im Untergeschoss saniert, die in der Vergangenheit von Vereinen genutzt wurden, aber jetzt wieder der Schule zur Verfügung stehen. Die Grundschule auf der Brede hat für das neue Schuljahr endlich wieder zwei Eingangsklassen. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Schulamtsleiter Jürgen Funke. Für die nachmittägliche Betreuung an beiden Standorten hat die Stadt auch eine weitere Vollzeitkraft eingestellt.

Entwickelt wurde diese ungewöhnliche Neuerung in Absprache mit der Schule, weil die Küche und die Mensa für die nachmittägliche Betreuung nicht mehr ausreichend sind „Immer mehr Kinder bleiben bis zum späten Nachmittag in der Schule. In der Küche wurde bisher auch gegessen, aber der Platz reicht nicht mehr aus“, sagt Jürgen Funke. Sobald die Betreuung in den Bereich der Aula umziehen kann, wird die Küche um den benachbarten Raum erweitert. Den Durchbruch gibt es bereits. Jürgen Funke hofft, dass die Faltwand schnell kommt, damit für alle Kinder genug Platz für ein ruhiges Mittagessen entsteht. In der Zeit, in der nicht gekocht und gespeist wird, soll die Mensaerweiterung unter anderem als Konferenzraum genutzt werden.

Die Klassenräume im Obergeschoss der Schule sind, zumindest auf der Südseite, mit den neuen Medien ausgestattet worden. Die Verkablung war arbeits- und kostenintensiv. Die Grundschulen in Radevormwald arbeiten mit einer Kombination aus Whiteboard, Beamer, Lautsprecher und klassischer Tafel. „Alle Schulen haben sich einheitlich für diese Methodik entschieden. Die Mischung aus alten und neuen Medien ist für junge Schüler richtig“, sagt Jürgen Funke.

Klaus Giesen weist auf die weitere Vernetzung und Digitalisierung der Schule hin. „Die anderen Klassenräume sind in Kürze an der Reihe. Außerdem gibt es in der Schule jetzt auch einen WLAN-Point, der den Lehrern, aber auch Veranstaltern, die das Gebäude nutzen, zur Verfügung steht.“

Eine kleine Veränderung gab es an dem weißen Mauerwerk innerhalb des Gebäudes, das als Balustrade dient. Das wurde auf den Seiten der Klassenräume mit weißen Platten verkleidet. „Kinder konnten in die Mauer hineinsteigen. Das war zu gefährlich“, sagt Klaus Giesen.