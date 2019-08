Wohnungspolitik in Radevormwald : CDU sieht Handlungsbedarf bei Wohnungspolitik

Radevormwald Die Sozialdemokraten haben ihre Ideen für eine künftige Wohnungsbaupolitik in Radevormwald konkret vorgestellt: mehr sozialer Wohnungsbau, die Gründung einer neuen Wohngesellschaft für die Stadt und eine Abkehr von den frühen Planungen für das Gebiet Karthausen, die vor allem Parzellen von Einfamilienhäusern vorsahen.

Die ist nun gelaufen – Ergebnis: „Wir wollen zunächst einmal klären, welchen Bedarf es für welche Wohnungsformen in der Bergstadt überhaupt gibt“, sagt Busch. Erst dann könne die CDU konkret in Gespräche eintreten und Details besprechen. Auch die von der SPD vorgeschlagene neue Wohngesellschaft lasse sich sicher nicht mal so eben pauschal ins Leben rufen. „Das müssen wir doch alles mit konkreten Zahlen unterfüttern. Wir müssen wissen, was das kostet und woher das Kapital kommen soll“, meint Busch. Außerdem stellen sich die Christdemokraten schon die Frage, ob die Wohnberechtigten tatsächlich so weit aus der Stadt rauswollen, um zum Beispiel in Karthausen zu wohnen. Busch: „Für die Rader CDU gibt es einfach noch viele offene Fragen.“ Man könne ja vieles wollen, aber es müsse auch geklärt werden, ob Wohnungen in Rade überhaupt förderwürdig sind. „Für uns muss das alles auch machbar sein, deshalb wollen wir konstruktiv an die Sache rangehen“, kündigt Busch an.