Grundschulen in Radevormwald : KGS wird komplett neu vernetzt

In der Katholischen Grundschule (KGS) wurden alle Strom- und Netzkabel ausgetauscht. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Infrastruktur wird komplett erneuert. Im Keller steht moderner Netzwerkschrank.

In der Katholischen Grundschule (KGS) Lindenbaum bestand ein dringender Handlungsbedarf in Sachen Technik und Stromversorgung. Die Stromvernetzung des alten Gebäudes hatte in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt. „Die Sicherungen fliegen raus, weil das Stromnetz der Schule absolut überlastet ist und es keine Zwischensicherungen gibt. Das Gebäude stammt aus einer anderen Zeit. Da waren Schulen noch nicht digital“, sagt Klaus Giesen von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). Er hat die Bauarbeiten an der Schule, die in den Sommerferien gelaufen sind, begleitet.

Die Infrastruktur des Hauses wurde komplett erneuert. Im Keller der Grundschule steht jetzt ein moderner Netzwerkschrank, von dem aus zwei Kabel in alle Klassenräume des Gebäudes gelegt worden sind. Dort werden die Netzwerkanschlüsse für die modernen Unterrichtsmedien genutzt, denn für die Grundschule sind in Zukunft, genau wie in den anderen Schulen, digitale Hilfsmittel vorgesehen. Die Installation der neuen Tafelsysteme ist für 2020 im Medienentwicklungsplan vorgesehen. Neue Steckdosen gibt es auch.

„Wir haben die Vorarbeit geleistet und damit einen wichtigen Schritt getan“, sagt Klaus Giesen. Die kompletten Netzwerk- und Stromarbeiten in der KGS Lindenbaum haben etwa 100.000 Euro gekostet.

Eine Besonderheit der Maßnahme ist durch den Brandschutz zustande gekommen, der in dem historischen Gebäude verschärft ist. „Alle Kanäle, die wir verlegt haben, mussten in Metall verlegt werden. Das war sehr aufwendig“, sagt Klaus Giesen.

Damit die neue Technik des Hauses auch genutzt werden kann, braucht die Schule allerdings einen komplett neuen Hausanschluss, da der alte nicht standhalten kann. In Zukunft wird der Strom dann nicht mehr von der Bredderstraße, sondern von der Seite der Kaiserstraßen in das Gebäude geführt. Wann der Hausanschluss durch die Radevormwalder Stadtwerke realisiert wird, steht noch nicht fest. „Wir werden die Maßnahme natürlich so schnell wie möglich umsetzen, aber den Termin müssen wir noch finden.“